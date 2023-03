Baustelle Heroldstraße: Vollsperrung am 4. März

Die Baustelle auf der Heroldstraße und der Straße Am Getterbach wird am Samstag (4. März) zwischen 9 und 15 Uhr umgebaut. Der Kreuzungspunkt der beiden Straßen wird für Autos gesperrt.

Am Samstag wird die Baustelle auf der Heroldstraße umgebaut. Sie bleibt gesperrt.

Die Baustelle auf der Heroldstraße und der Straße Am Getterbach in Mecklenbeck wird am Samstag (4. März) zwischen 9 und 15 Uhr umgebaut. Dazu wird für diesen Zeitraum der Kreuzungspunkt der beiden Straßen für den KFZ-Verkehr gesperrt. Das gibt das Amt für Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster bekannt.

Die Stadt richtet eine entsprechende Umleitungsstrecke ein. Diese verläuft in beiden Richtungen über die Heroldstraße, die Wiedaustraße, den Kappenberger Damm, die Geringhoffstraße, die Mersmannsstiege und die Weseler Straße. Der Verkehrsfluss zur und von der Straße Am Getterbach wird über den Vogelsang geführt. Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle auch während der Umbauphase passieren.

Die Zufahrt zu den Häusern Heroldstraße 28, 31 und 33 sowie zur Straße Hafkhorst ist während des gesamten Umbaus aus Richtung Süden über die Wiedaustraße und die Heroldstraße möglich. Informationen zu den Auswirkungen auf den Busverkehr (Linien 10 und 16) sind auf der Internetseite der Stadtwerke Münster zu finden: www.stadtwerke-muenster.de