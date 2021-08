Blitzer-Warnung oder Schildbürgerstreich?

In orange steht "Blitzer" auf der Straße - was mag es damit auf sich haben? An der Mecklenbecker Straße hat jemand gezielt mit Signalfarbe hantiert.

Manch einem, der in dieser Woche auf der Mecklenbecker Straße unterwegs war, dürfte es aufgefallen sein: Nur wenige Meter vor der Zufahrt zum Seniorenzentrum Meckmannshof hat jemand mit orangener Signalfarbe in großen Buchstaben das Wort „Blitzer“ auf den Fahrbahnasphalt geschrieben. Doch damit nicht genug. Auch die Freiburger Kegel, die als Geschwindigkeitsbremse die Einfahrt in die Tempo-30-Zone markieren, wurden weithin sichtbar mit Farbe übermalt. Was steckt hinter der Aktion?