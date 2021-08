BV West trifft sich nicht im August

Mitte August, genauer gesagt am 19. August (Donnerstag), sollte eigentlich die nächste Sitzung der Bezirksvertretung West stattfinden. Doch Bezirksbürgermeister Jörg Nathaus hat sie frühzeitig abgesagt, „in Ermangelung von Vorlagen“, wie er erläutert. Zu dem Vorgehen habe auch Oberbürgermeister Markus Lewe geraten, so Nathaus.

Zum Hintergrund: In den Bezirksvertretungen (BV) wird hauptsächlich über sogenannte Vorlagen diskutiert. Das sind erarbeitete Konzepte der Stadtverwaltung, die auf in vorherigen Sitzungen eingereichten Vorschlägen und Ideen der Parteien oder Bürger beruhen. Zwar fänden einige BV-Sitzungen in anderen Bezirken wie in Hiltrup oder der Stadtmitte Mitte August statt, doch dort gebe es zum Teil drängende Themen zu beschließen, die wenig Spielraum für Aufschub lassen. Andere BV-Sitzungen, etwa in Münster-Nord, wurden ebenfalls schon abgesagt. Im Westen ständen zwar auch wichtige Themen auf der Agenda, doch nichts, was so dringlich entschieden werden muss. „Wenn es nichts zu diskutieren gibt, gibt es auch keinen Grund sich zu treffen und zu besprechen“, so die pragmatische Auffassung von Nathaus.

Wenig los in der Sommerpause

Gleichzeitig ist der Bezirksbürgermeister zuversichtlich, dass die folgende Sitzung im September stattfinden wird. „Wir sind ja quasi noch in der Sommerpause.“ Zwar werde diese am 19. August bereits vorbei sein, doch sei es wenige Tage nach dem Ende der Sommerferien nicht zu erwarten, dass plötzlich neue Themen reinkommen. „Wenn der parlamentarische Betrieb wieder läuft, wird es genug Diskussionen geben“, so Nathaus.