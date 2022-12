CDU-Ratsherr pocht auf Fertigstellung bis Mitte 2025

Der Mecklenbecker Ratsherr und finanzpolitische CDU-Sprecher Ulrich Möllenhoff hat nach eigenen Angaben in der jüngsten Sitzung des städtischen Finanzausschusses gerügt, dass im Haushalt 2023 „entgegen der bisherigen Planung und Zusage noch immer kein ausreichender Ansatz zum vierzügigen Ausbau der Peter-Wust-Schule gebildet worden ist“.

Jetzt sollen die Planungsleistungen erst Ende diesen Jahres vergeben werden, obwohl der Architekturwettbewerb bereits vor anderthalb Jahren entschieden wurde. „Damit ist die planmäßige und dringend erforderliche Fertigstellung bis Mitte 2025 höchst fraglich“, so Möllenhoff in einer Mitteilung.

Die nach Ansicht der CDU unzureichende Bemessung der Haushaltsmittel solle gemäß eines aktuellen Schreibens von Stadtkämmerin Christine Zeller erst im nächsten Jahr geregelt werden. Das erklärt nach Angaben des Mecklenbecker Ratsherrn auch, warum im aktuellen Haushalt der größte Teil der erforderlichen Mittel auf spätere Jahre ab 2027 geschoben wurde.

„Das will auch der Zusammenschluss von Grünen, SPD und Volt ausdrücklich nicht ändern. Die Linksparteien sind damit auch verantwortlich für Verzögerungen bei der angesichts der Schülerzahlen dringend erforderlichen Schulerweiterung“, meint Möllenhoff.

Der Ratsherr will aber bis zur endgültigen Verabschiedung des Haushalts in der kommenden Woche weiter Druck machen. Er dränge in Gesprächen im Rathaus auf die Einhaltung der den Mecklenbeckern gemachten Zusagen, heißt es in der Pressemitteilung.