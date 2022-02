Das Tellerkraut stammt aus Nordamerika

Neues Jahr, neues Thema – die monatliche Mecklenbecker Pflanzen-Serie, in der es im vergangenen Jahr um heimische Baumarten ging, befasst sich dieses Jahr mit essbaren „Unkräutern“, die in den Grünanlagen und Gärten Mecklenbecks und Umgebung wachsen.

Expertin dafür ist die Mecklenbecker Natur- und Landschaftsführerin Britta Ladner, die in den nächsten Monaten über diese Wildkräuter berichten wird. Im Monat Februar geht es dabei um das Gewöhnliche Tellerkraut (Claytonia perfoliata).

Bereits im Februar sprießen allerlei grüne Blättchen aus dem Boden und machen uns Hoffnung auf das Frühjahr. Unter ihnen findet man auch in Münsters Westen immer häufiger das Gewöhnliche Tellerkraut, das zum Beispiel auf dem Wall hinter der Mecklenbecker St.-Anna-Kirche große Bestände bildet.

Seine frisch grünen, leicht fleischigen Blätter wachsen lang gestielt in lockeren Rosetten. Nahezu unverwechselbar ist ihre Form: Die jungen, noch kleinen Blätter sind rautenförmig. Werden sie größer, wachsen sie deutlich in die Breite und werden rundlicher, so dass ihre Form schließlich an die Spielkarte Pik erinnert.

Seinen Namen hat das Tellerkraut von den Blättern der Blütenstiele, von denen jeweils zwei unterhalb des Blütenstands zu einem „Teller“ verwachsen. Die kleinen weißen Blüten und die namensgebenden Blattteller erscheinen je nach Witterung von Ende Februar bis in den Frühsommer hinein.

Ursprünglich kommt die einjährige, bis etwa 20 Zentimeter große Pflanze aus dem westlichen Nordamerika. In Europa wurde sie einst als Salat- und Gemüsepflanze eingeführt und verwildert mancherorts erfolgreich. Die Samen keimen im Winterhalbjahr bei Temperaturen unter 12 Grad Celsius – daher die ebenfalls gebräuchlichen Namen „Winterportulak“ oder „Winterpostelein“.

Schon jetzt kann man die jungen Blätter sammeln. Sie schmecken mild-saftig und können als Salat gegessen werden. Die Blüten auf ihren Blatttellerchen eignen sich dabei als delikater Hingucker. Besonders lecker und bei älteren Blättern ratsam ist die Zubereitung als „Spinat“, wofür man die Blätter und Stiele in der Pfanne dünstet und nach Belieben würzt.

Auch die Wurzeln des Tellerkrauts können mitgegessen werden. Die Pflanze enthält viel Vitamin C und wichtige Mineralstoffe, wobei der Nitratgehalt erfreulich niedrig ist.