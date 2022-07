Die Brennnessel ist ein Multitalent

Essbare Wildkräuter in Münster? Ja, die gibt es – und davon nicht zu wenige. In einer Serie stellen wir einige davon vor. In dieser Folge geht es um die Große Brennnessel..

Die monatliche Pflanzen-Serie, in der es im Vorjahr um heimische Baumarten ging, befasst sich in diesem Jahr mit essbaren Wildkräutern. Expertin dafür ist die Mecklenbecker Natur- und Landschaftsführerin Britta Ladner. Im Monat Juli geht es dabei um die Große Brennnessel (Urtica dioica).

Superfood zum Nulltarif und ohne Lieferengpässe? Kein Problem, es wächst direkt vor unserer Tür! Die Große Brennnessel ist aufgrund ihrer Wehrhaftigkeit eine eher unbeliebte Pflanze. Schon mit bloßem Auge kann man ihre Brennhaare erkennen, die deutlich aus den kurzen Borstenhaaren an Stängeln und Blättern herausragen. Bei Berührung brechen die Spitzen der Brennhaare ab, die freigelegten Kanülen bohren sich in die Haut und setzen dort Histamin und Ameisensäure frei, welche den bekannten schmerzhaften Ausschlag verursachen.

Heilpflanze des Jahres 2022

Bei Kennern ist die Staude jedoch hoch geschätzt und wurde vom Verein NHV Theophrastus sogar zur Heilpflanze des Jahres 2022 gekürt. Eingesetzt wird sie unter anderem bei Harnwegserkrankungen, zur Entgiftung, bei Rheuma und bei Erkältungskrankheiten. Auch Naturfreunde sind der Pflanze wohlgesonnen, denn viele Schmetterlingsraupen ernähren sich von ihren Blättern – ohne Brennnesseln müssten wir auf den Anblick von auf sie spezialisierten Arten wie Tagpfauenauge und Kleiner Fuchs verzichten.

Für Pesto, Suppen, spinatartiges Gemüse und Aufläufe

In der Küche ist die von Frühjahr bis Herbst verfügbare Pflanze, die reich an Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen ist, ein Multitalent. Ihre Blätter eignen sich für Pesto, Suppen, spinatartiges Gemüse und Aufläufe. Verwendet werden junge Blätter, welche auch im Sommer noch verfügbar sind, wenn die Pflanze an gemähten Stellen nachwächst. Von älteren Pflanzen nimmt man nur die oberen drei Blattetagen. Bei der Ernte trägt man am besten Gartenhandschuhe. In der Küche werden die Brennhaare unschädlich gemacht, indem man die Blätter kurz blanchiert. Auch beim Trocknen, zum Beispiel für einen entwässernden Tee, geht die brennende Wirkung verloren.

Nach der Blüte sollte man die Blätter nicht mehr verwenden. Stattdessen lassen sich nun die kleinen Nussfrüchtchen ernten, welche an den weiblichen Pflanzen in dichten, hängenden „Trauben“ wachsen. Getrocknet ergeben sie einen praktischen Wintervorrat, mit dem sich zahlreiche Gerichte - zum Beispiel Suppen, Brotaufstriche oder auch Müsli - gesund verfeinern lassen.

Gänzlich ungenießbare Stängel

Gänzlich ungenießbar sind die Stängel der Brennnessel. Aus ihren langen, zähen Fasern wurden früher Nesseltuch, Stricke und Netze hergestellt.

Wer einen Garten hat, findet in der Brennnessel einen verlässlichen Freund und Helfer – und auch dies (beinahe) kostenlos und unabhängig von Lieferketten. Besonders im Nutzgarten wird die düngende Wirkung von Brennnesseljauche, die auf dem hohen Stickstoffgehalt der Pflanze beruht, geschätzt. Abkochungen aus Brennnesseln setzen die in diesen enthaltene Kieselsäure frei und lassen sich gut als Pflanzenstärkungsmittel einsetzen.