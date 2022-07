„Die Kunst macht mich glücklich“

„Es gibt so viel Schmerz und Leid auf der Welt, das lässt sich nicht vermeiden. Daher widme ich mich lieber den schönen Dingen.“ Nach dieser Philosophie arbeitet die Künstlerin Natalia Iozdan, die ihre Bilder beim Festival „Kunst in Mecklenbeck“ (KiM) vom 26. bis 28. August in Bürgerzentrum Hof Hesselmann zeigen wird. In einer hiermit startenden kleinen Serie werden wir einige der am Festival teilnehmenden Künstler präsentieren.

