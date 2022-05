„Die langen Wartezeiten wird niemand vermissen“

„Endlich teilen die Schranken Mecklenbeck nicht mehr in zwei Teile!“ Mit diesen Worten unterstreichen CDU-Ratsherr Peter Wolfgarten und der Mecklenbecker CDU-Vorsitzende Andreas Malleprée die Bedeutung des Projekts Bahnunterführung Heroldstraße für den Stadtteil Mecklenbeck.

„Die langen Wartezeiten auf dem Weg zu Kita, Arbeit und Einkaufen und die Belästigung durch die Abgase der an den Bahnschranken wartenden Autos wird niemand vermissen. Die öffentliche Trauer der grünen Verkehrspolitiker über die Beseitigung der Schranken an der Heroldstraße teilen wir nicht!“, heißt es in einer Mitteilung der Christdemokraten.

Bus und Rettungswagen nicht mehr im Stau

Die Feststellung der Grünen, dass positiv zu bewerten sei, dass der Bahnverkehr an der mehrgleisigen Hauptstrecke nun ohne Bahnübergänge verlässlicher werde, Bus und Rettungswagen nicht mehr im Stau vor den Schranken stünden und die Situation für den Radverkehr südlich des Bahndamms besser werde, wertet Peter Wolfgarten als „erkennbare Verbesserung gegenüber der Totalablehnung beim Satzungsbeschluss für das Projekt im Jahre 2008“.

„Aber es wird immer noch verschwiegen, dass die Aufgabe der bestehenden Bahnübergänge eine Voraussetzung für die Realisierung des Projekts war, weil es eben auch die Beschleunigung des Bahnverkehrs zum Ziel hat“, erläutert Wolfgarten. „Bei der Gestaltung der neuen Wegebeziehungen für Fußgänger, Radfahrer und Busse gibt es in der Tat noch Verbesserungspotential.

„Kein Antrag der Grünen in der Bezirksvertretung“

„Über Unterstützung für die von der CDU in der Bezirksvertretung Münster-West dazu in der Vergangenheit eingebrachten Anträge würden wir uns sehr freuen. Kritisieren in der Presse alleine reicht nicht!“, stellt Andreas Malleprée fest und verweist auf zahlreiche CDU-Anträge in den vergangenen Jahren zur Verbesserung der Querungsmöglichkeiten im neuen und im alten Teil der Heroldstraße, zur Schaffung eines durchgehenden Grünzugs mit Fuß- und Radwegeverbindungen vom Waldwegviertel bis zu Wacker Mecklenbeck und zur Verbesserung der Busanbindung des Waldwegviertels: „Seit dem Satzungsbeschluss 2008 gab es nicht einen einzigen konkreten Antrag der Grünen in der Bezirksvertretung dazu.“