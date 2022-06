Die Mieter kennen sich jetzt mit den Vornamen

Die Corona-Pandemie hatte den Mietern der„ Wohn- und Stadtbau“-Reihenhäuser am Henny-Waldeck-Weg wiederholt einen Strich durch die Rechnung gemacht, doch jetzt konnten sie sich endlich zu einem Nachbarschaftsfest treffen.

Nachbarschaftsfest am Henny-Waldeck-Weg

Eine Premiere gab es am Samstag in einem Teilbereich des ehemaligen Beresa-Geländes: Zum ersten Mal taten sich die Mieter der „Wohn- und Stadtbau“-Reihenhäuser am Henny-Waldeck-Weg zusammen. Heraus kam bei tollem Wetter ein buntes Sommerfest. Es ging lustig, bunt und feuchtfröhlich zu. Nach zwei verschobenen Anläufen aufgrund der Pandemie und fast zwei Jahre nach dem Erstbezug gelang ein Treffen aller Nachbarn.

„Nicht immer ist es die Tür, die uns vom Nachbarn trennt. Manchmal sind es Schichtdienste, Tagesabläufe, Kulturen. Dieser Anonymität wollten wir entgegensteuern und herausfinden, mit wem man Wand an Wand lebt“, so Julia Hense, eine der Organisatorinnen und Anwohnerin des Henny-Waldeck-Wegs. Fast alle der 73 Bewohner und Bewohnerinnen (darunter 45 Kinder) kamen dem Angebot nach und nutzten die Chance, sich beim Fest kennenzulernen. Eröffnet wurde es mit Grußworten, für die CDU-Ratsherr Dr. Ulrich Möllenhoff und Sebastian Albers, Abteilungsleiter Hausbewirtschaftung bei der Wohn- und Stadtbau, verantwortlich zeichneten.

Neun der 14 teilnehmenden Parteien haben einen anderen nationalen Hintergrund. „In unseren beiden Häusern spiegelt sich die Vielfalt der Gesellschaft, der Kulturen wider. Wir leben Tür an Tür mit Menschen mit Migrationshintergrund aus dem Libanon, der Türkei, Afghanistan, Kosovo, Russland, Namibia, Ägypten und auch mit Ursprungs-Sachsen, Bayern, Westfalen und Brandenburgern“, so Mitorganisatorin Laura Schlichting.

Auch das Wort „Familie“ wird am Henny-Waldeck-Weg großgeschrieben. Jung und Alt kamen beim Nachbarschaftsfest auf ihre Kosten. Bei heißem Wetter wurde den Kindern allerhand Abwechslung geboten: Unter anderem gab es eine Hüpfburg, eine Wasserstation und ein Kinderschminken.

„Es war ein rundum gelungener Tag. Tolle Gespräche, freudige und beschäftigte Kinder, bestes Wetter, und vor allen Dingen: Nachbarn, die sich jetzt mit Vornamen begrüßen können“, freute sich Mitorganisatorin Doro Tombrock. „Am Henny-Waldeck-Weg entstehe eine lebendige Nachbarschaft.“