Ein deutliches Bekenntnis zum Standort Münster

Die Tierärztekammer Westfalen-Lippe bleibt auch weiterhin in Münster: An der Meyerbeerstraße in Mecklenbeck lässt sie ihr neues Verwaltungsgebäude bauen. Es soll Ende 2023 bezogen werden.

„Wir sind sehr froh, dass wir am Standort Münster neu bauen können“, hob Dr. Harri Schmitt, Präsident der Tierärztekammer Westfalen-Lippe, in seiner Begrüßungsrede deutlich hervor. Die Kammer hatte am Freitagnachmittag an die Mecklenbecker Meyerbeerstraße eingeladen.

Dort ging der symbolische „erste Spatenstich“ für deren neues Verwaltungsgebäude über die Bühne. Läuft alles nach Plan, dann soll es von der Tierärztekammer und dessen Versorgungswerk Ende nächsten Jahres bezogen werden.

Standort Münster stärken

Am jetzigen Standort an der Goebenstraße seien die zur Verfügung stehenden Räume mittlerweile viel zu eng geworden. Sie würden den funktionalen Anforderungen nicht mehr gerecht, stellte Schmitt klar.

Die Tierärztekammer als berufliche Vertretung von rund 3300 Tierärztinnen und Tierärzten im NRW-Landesteil Westfalen-Lippe wolle in die Zukunft investieren, deshalb neu bauen und damit zugleich den geschätzten Standort Münster stärken: „Wir bleiben gerne hier!“, so der Kammer-Präsident.

Eine Win-Win-Situation

Im Namen der Stadt Münster übermittelte Bürgermeister Klaus Rosenau beste Grüße: Stadt, Verwaltung und Politik seien dankbar, dass die Tierärztekammer Münster die Treue halte. Es handele sich um eine Win-Win-Situation. Ein wichtiger Ansprechpartner bleibe vor Ort und könne sich bei der künftigen Nutzung des neuen Bürogebäudes einer guten ÖPNV-Anbindung, nicht zuletzt auch dank des neuen Mecklenbecker Schienenhaltepunkts, erfreuen.

So soll der moderne Neubau an der Meyerbeerstraße nach seiner Fertigstellung Ende 2023 aussehen. Foto: Schnoklake Betz Dömer Architekten

Zahlreiche Gäste, darunter Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung, des Amts für Immobilienmanagements und nicht zuletzt auch Architekt und Generalplaner Bernd Schnoklake waren bei der kleinen Vor-Ort-Feier mit von der Partie.

Neun der Teilnehmer – allen voran Kammer-Chef Dr. Harri Schmitt, Dr. Karl-Ernst-Grau, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses des Versorgungswerks, und als einziger Frau Kammer-Hauptgeschäftsführerin Dr. Mechthild Lütke Kleimann – wurde die Ehre zuteil, den Spaten zum symbolträchtigen „ersten Stich“ in die Hand zu nehmen.

Dreigeschossiges modernes Verwaltungsgebäude ohne Tiefgarage

Auf einem 1237 Quadratmeter großen Grundstück, für das die Tierärztekammer im Rahmen eines Investorenwettbewerbs der städtischen Wirtschaftsförderung den Zuschlag erhielt, entsteht an der Meyerbeerstraße 21 ein dreigeschossiges modernes Verwaltungsgebäude ohne Tiefgarage mit einer Nutzfläche von 780 Quadratmetern.

Verantwortlich für dessen Planung zeichnet das münsterische Büro Schnoklake Betz Dömer Architekten, deren Entwurf die Wettbewerbsjury überzeugte. Die veranschlagten Kosten für den Neubau beziffert Dr. Harri Schmitt mit 4,2 Millionen Euro. Finanzielle Unterstützung gibt es dabei von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die dem Projekt Fördermittel zuteil werden lässt.

Im Zeichen der seit Anfang 2021 deutlich gestiegen Baukosten rechnet Schmitt bereits damit, dass die Realisierung des Projekts vermutlich zirka zehn Prozent teurer ausfallen dürfte.