Der Leiter der Notfallseelsorge in der Region Hellweg berichtete über die Kunst, Menschen in Extremsituationen zur Seite zu stehen: Gefragt sind eine gute Ausbildung, Fingerspitzengefühl und Professionalität.

Die EAK-Bezirksvorsitzende Babette Lichtenstein van Lengerich berichtete über die Not der Menschen in Münsters neuer ukrainischer Partnerstadt Wynnyzia

Wie geht es an Weihnachten Mitmenschen, die in diesem Jahr Schlimmes erlebt und Angehörige verloren haben? Dieser Frage stellten sich die Mitglieder des Evangelischen Arbeitskreises (EAK) der CDU Münsterland / Münster bei ihrer Weihnachtsfeier im Seniorenzentrum Meckmannshof. Organisiert vom Ehrenvorsitzenden Hans Bachmann gab Pfarrer Ingo Janzen aus Unna bewegende Einblicke in die Arbeit der Notfallseelsorge.

Der Leiter der Notfallseelsorge in der Region Hellweg berichtete laut einer Mitteilung des EAK über die Kunst, Menschen in dieser Extremsituation zur Seite zu stehen. Der größte Teil der Einsätze, die von gut ausgebildeten Ehrenamtlichen geleistet werden, findet im häuslichen Bereich statt. Aber auch bei Großschadenslagen sind sie regelmäßig zur Stelle.

„Wir werden im Krisenfall ausschließlich von Feuerwehr, Polizei oder Rettungsdienst gerufen und begleiten die traumatisierten Angehörigen so lange, bis Hilfe aus deren persönlichem Umfeld eintrifft“, so Janzen. Die Arbeit in der Notfallseelsorge sei ein sehr wichtiges Ehrenamt, bei dem es vor allem auf gute Ausbildung, Professionalität und Fingerspitzengefühl ankomme. Die Ausbildung der Ehrenamtlichen erfolgt in Kursen, die rund 100 Stunden umfassen.

Die Vorsitzenden des EAK Münsterland / Münster, Babette Lichtenstein van Lengerich und Frank Hellmund, dankten für die Einblicke und wünschten allen Mitgliedern frohe und gesegnete Weihnachten.