Eine Erfolgsgeschichte wird weitergeschrieben

Seit vier Jahren gibt es nun den Edelfundus. Auch in diesem Jahr bewährte sich wieder das ehrenamtliche Konzept und die Verantwortlichen konnten 100.000 Euro an die Krebsberatung übergeben.

Seit 2018 sammelt der Edelfundus anspruchsvolle Gebrauchsgegenstände, Bücher, CDs und Filme. Eine gut sortierte Boutique und eine Abteilung mit Spielen und Kleidung für Kinder und Jugendliche runden das Sortiment ab. In der Haushaltsabteilung wechseln unter fachkundiger Leitung Dinge des täglichen Gebrauchs die Besitzer. Nützliches und Dekoratives wird so nachhaltig einem zweiten Leben zugeführt. Auch Hobbygärtner, Sportler und Schmuckliebhaber kommen auf ihre Kosten, wenn der Edelfundus einmal im Monat für drei Tage seine Verkaufshallen öffnet. Weit über Münster hinaus erfreut sich diese Initiative inzwischen großer Beliebtheit. Der Edelfundus hat sich zu einem Unternehmen entwickelt, das viele Interessen eint. Ziel der Initiative ist die Unterstützung der Arbeit der Krebsberatungsstelle Münster. Damit leisten sie einen großen Beitrag zur Unterstützung des kostenlosen Angebotes.

In einer Pressemitteilung schreiben die Verantwortlichen von „ehrenamtlichem Engagement auf höchstem Niveau“, das gleichzeitig „sehr professionelle und erfolgreiche Strukturen“ aufweist.

Adventsmarkt mit zahlreichen Artikeln

In den nächsten Wochen freuen sich die Ehrenamtlichen auf den anstehenden Adventsmarkt. Zu diesem werden zahlreiche und hochwertige Advents- und Weihnachtsartikel als Sachspenden das ohnehin große Warenangebot noch einmal erweitern. Bei der nun stattgefundenen Spendenübergabe ist Gudrun Bruns, Leiterin der Krebsberatungsstelle, wieder einmal enorm beeindruckt: „Es ist unglaublich, wie besonders engagiert und erfolgreich das Edelfundus-Team ist.“ „Selbst in meinen Träumen konnte ich mir nicht vorstellen, dass wir durch so ein wunderbares Team so hilfreich und effektiv unterstützt werden.“ Die Initiative hilft sehr, das Unterstützungsangebot finanzieren zu können, das die Beratungsstelle für krebskranke Menschen und deren Angehörige macht.

Trotz des Erfolgs freut sich der Edelfundus ( Dingbänger Weg 215) weiter über jede Sachspende. Diese können in der Zeit von Montag bis Samstag von 14 bis 17 Uhr abgegeben werden. Von Donnerstag bis Samstag öffnet der Edelfundus seine Türen wieder für den Verkauf. Weitere Informationen gibt es unter edelfundus.de oder telefonisch unter

0 15 25 81 93 42 8. Informationen zum Angebot der Krebsberatungsstelle gibt es im Netz unter krebsberatung-muenster.de und telefonisch unter

02 51 / 62 56 20 10.