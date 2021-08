Eingelagertes Spielgerät ersetzt alten Kletter-Rutschenturm

Mecklenbecker Spielplatz Am Dill

Münster-Mecklenbeck

Damit das Spielangebot für ältere Kinder aufrechterhalten wird, soll noch in diesem Jahr der Kletter-Rutschenturm auf dem Spielplatz am Dill in Mecklenbeck ersetzt werden. Aufgestellt wird ein Kletterturm, der im städtischen Bauhof eingelagert ist.

Von Thomas Schubert