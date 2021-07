Bei Baggerarbeiten ist laut einer Mitteilung des CDU-Ratsherrn Peter Wolfgarten im Zuge der Heroldstraßen-Verlegung am ehemaligen Bahnhof Mecklenbeck nahe des Bahnübergang eine sogenannte Splitterschutzzelle aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Das von Wolfgarten darüber informierte städtische Denkmalamt stellt in einem Kurzgutachten nun fest: „Die gefundene Zelle ist der dritte bekannte Vertreter der Bauart Westermann auf dem Gebiet der Stadt Münster. Alle drei Objekte stehen im Zusammenhang mit Reichsbahnanlagen. Der Zweck des 1,50 Meter breiten und 2,80 Meter hohen Stahlbetonkörpers war, einer bis zwei Personen während eines Luftangriffs Schutz zu bieten. Von ihrem Standort zwischen dem Bahnübergang und dem längere Zeit schon abgerissenen Bahnwärterhaus war die Beobachtung des westlichen Bahnhofsbereichs möglich. Im Ernstfall – einem Bombentreffer im Gleisfeld oder anderen Schäden – sollte der in der Splitterschutzzelle postierte Reichsbahnmitarbeiter Schadensbekämpfungstrupps benachrichtigen oder auch selbst tätig werden.“

5,8 Tonnen schwer und aus Beton

Die 5,8 Tonnen schwere Splitterschutzzelle besteht aus Betonfertigteilen – Boden, Mittelstück, Decke und eine Betontür – wodurch ein Bewegen der einzelnen Teile besser möglich war. Am Bestimmungsort wurden die Sektionen mittels Stahlstäben und Betonmörtel zusammengesetzt. Die gute Bauausführung der Zelle deutet nach Angaben des Ratsherrn darauf hin, dass es sich um eine frühe Ausführung eines solchen Einpersonenbunkers handeln dürfte. Das Fabrikschild in der Tür ist nach Wolfgartens Angaben unleserlich, jedoch konnte aufgrund der Form das in Broistedt bei Braunschweig ansässige Betonwerk Westermann & Co. als Hersteller ausgemacht werden.

„Gegenstand der Mahnung und Erinnerung“

Mecklenbecks CDU-Ratsherr Dr. Ulrich Möllenhoff wünscht sich, dass das Fundstück als „Gegenstand der Mahnung und Erinnerung an eine schlimme Zeit in Deutschland“ erhalten und an geeigneter Stelle ausgestellt wird: „Durch diesen stummen Zeugen wird Geschichte unmittelbar vor unserer Haustür im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar.“

Im Denkmalamt macht man sich nun Gedanken, ob und wie der Bunker verwendet werden kann.