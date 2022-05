Es kann wieder getauscht werden

Nach zweijährige Pandemiepause geht es nun wieder los: Münsters Briefmarkensammlerverein lädt fortan wieder zum monatlichen Tauschtreff in den Hof Hesselman ein.

Es darf wieder getauscht werden: Nach zwei Jahren konnten sich die Mitglieder des Briefmarkensammlervereins Münster endlich wieder im Bürgerzentrum Hof Hesselmann treffen, um zu fachsimpeln und Spaß am gemeinsamen Hobby zu haben.

Briefmarken und derem Sammeln haftet heutzutage ein eher verstaubtes Image an. Manch einer denkt dabei an alte Männer, die in Wohnzimmern über Alben gebeugt Stunde um Stunde kleine Schnipsel sortieren. Doch ein genauer Blick auf die meist unscheinbar wirkenden Papierstücke lohnt sich, und schnell wird klar, dass ihnen das verstaubte Image zu Unrecht anhaftet. „Die meisten Sammler sind allerdings wirklich schon alt“, sagt Rolf Janssen, Vorsitzender des Briefmarkensammlervereins Münster.