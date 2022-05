Grüne machen sich für Baumschutzsatzung stark

Der Ort des Gesprächs war bewusst gewählt worden: In der Nachbarschaft des ehemaligen RWE-Areals an der Weseler Straße – dort, wo im November 2020 bei einer illegalen Baumfällaktion auf städtischem Gelände rund 50 wertvolle Bäume und Sträucher der Säge zum Opfer fielen – hatten Münsters Grüne zu einem Informationstermin eingeladen. Dabei ging es darum, der in Münster aus grüner Sicht längst überfälligen Baumschutzsatzung den Weg zu bereiten. Sie soll in diesem Monat in den politischen Gremien der Stadt beschlossen werden.

