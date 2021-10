Feld-Ahorn scheint dreimal im Jahr zu blühen

„Insektenfreundliche Pflanzen in Natur und Garten“ – unter dieser Überschrift stellte die Mecklenbecker Natur- und Landschaftsführerin Britta Ladner im vergangenen Jahr allmonatlich ökologisch wertvolle Gewächse vor, die in Münsters Westen zu finden sind. Anno 2021 nimmt sie in einer Nachfolgeserie Bäume ins Visier, die in Mecklenbeck und Umgebung zu finden sind. Baum des Monats Oktober ist der Feld-Ahorn (Acer campestre).

„Fast könnte man meinen, der Feld-Ahorn, der als kleinerer Baum oder strauchförmig wächst, blühe dreimal: Im Mai zeigen sich die bei Insekten beliebten gelblich-grünen Blüten. Ab Spätsommer reifen die typischen Spaltfrüchte heran und nehmen dabei mitunter auch rötliche Schattierungen an. Im Herbst leuchten die kleinen, handförmig gelappten Blätter in strahlendem Gelb.

Der Feld-Ahorn wächst sowohl natürlich als auch angepflanzt vielerorts in Mecklenbeck ebenso wie seine großen ,Geschwister‘, der Spitz- und der Berg-Ahorn. An der Größe und Lappung der Blätter und der Form der Spaltfrüchte, die bei Kindern als ,Nashorn-Nasen‘ beliebt sind, lassen sich diese drei heimischen Arten gut auseinanderhalten.

Von den ebenfalls häufig angepflanzten Amberbäumen und Platanen, die bei uns nicht heimisch und für Insekten und andere Tiere weitgehend wertlos sind, unterscheiden sich die Ahorne durch ihre gegenständigen Blätter und Triebe, welche sich jeweils zu zweit gegenüberstehen. Walt Disneys unzertrennliches Duo ,Ahörnchen und Behörnchen‘ bietet hier eine lustige Eselsbrücke.

Der widerstandsfähige, hitze- und trockenheitstolerante und während der Vegetationsruhe schnittverträgliche Feld-Ahorn eignet sich für Heckenpflanzungen ebenso wie als Hausbaum und attraktiver Schattenspender. Für die unterschiedlichen Verwendungszwecke ist er in verschiedenen Formen erhältlich“, erläutert Britta Ladner.