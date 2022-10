Felicitas Gerwin verlässt Pfarrei St. Liudger

Ihre Stelle in der Pfarrei St. Liudger wird neu ausgeschrieben: Kirchenmusikerin Felicitas Gerwin wechselt in ihre Heimatpfarrei.

Ein personeller Wechsel zeichnet sich in der katholischen Pfarrei St. Liudger ab: Kirchenmusikerin Felicitas Gerwin wird zum Jahresende die Pfarrei verlassen und ab dem 1. Januar 2023 in ihrer Heimatpfarrei in Lüdinghausen-Seppenrade eine neue Stelle antreten.

Die in Lüdinghausen aufgewachsene Organistin absolvierte nach dem Abitur im Jahr 2004 das Kirchenmusik-Studium in Aachen, das sie als Orgelschülerin von Prof. Tomasz A. Nowak 2010 mit dem Diplom beendete. Erste Berufserfahrungen sammelte Felicitas Gerwin über mehr als fünf Jahre in Nordkirchen. Studienbegleitend hatte sie in verschiedenen Kirchengemeinden Organistendienste inne. Auch in puncto Gesang kennt sie sich aus. Anfang 2016 kam sie in die Pfarrei St. Liudger.

Die Entscheidung, diese zu verlassen, sei ihr „sehr schwer gefallen“, schreibt Gerwin im aktuellen Pfarrbrief von St. Liudger. Dies insbesondere deshalb, weil sie in Münster mit den Chören, verschiedenen Organisten, Seelsorgern und Pfarreimitgliedern „eine sehr gute Zeit verbracht“ habe. Nun sei ihr ermöglicht worden, sich beruflich noch einmal weiterzuentwickeln. Die Arbeit in der Pfarrei habe ihr immer sehr viel Freude bereitet. Sie werde diese bis zum Ende des Jahres in gewohnter Weise wahrnehmen, währenddessen es bereits eine Neuausschreibung geben werde, um die Stelle zeitnah neu zu besetzen.