Gemütliches Beisammensein in vertrauter Runde

Die Siedlergemeinschaft Schürkamp/Rote Erde hat im vergangenen Jahr viele Veranstaltungen durchgeführt. Viele Mitglieder engagieren sich in ihrer Freizeit, um Straßenfeste, Grünkohlessen und Glühweinnachmittage in Mecklenbeck anzubieten.

Nach knapp dreijähriger pandemiebedingter Zwangspause veranstaltete die Siedlergemeinschaft Schürkamp/Rote Erde jetzt wieder ihr traditionelles Grünkohlessen. Etwa 120 Personen waren der Einladung gefolgt und kamen am im Gustav-Adolf-Haus in Mecklenbeck zusammen. Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte Edgar Stritzel alle Gäste und gedachte der Verstorbenen. Ein besonderer Dank galt allen Mitwirkenden im Organisations-Team, die sich trotz der widrigen Umstände durch die Corona-Pandemie weiter für die Gemeinschaft engagieren und in ihrer Freizeit mit anpacken, um Straßenfeste, Grünkohlessen und Glühweinnachmittage zu ermöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Stritzel betonte, dass Mecklenbeck in den vergangenen Jahren durch die Neubaugebiete stark gewachsen sei und sich, nicht zuletzt durch die vielen Veranstaltungen der Vereine und Gemeinschaften zu einem der beliebtesten Stadtteile Münsters entwickelt habe. Gertraud Kaiser berichtete anschließend über die Entwicklung der Gemeinschaftskasse.

Straßenfest und Grünkohlessen

Der nächste Termin der Gemeinschaft ist für den 4. Dezember (Sonntag) ab 15 Uhr mit einem Glühweinstand im Schürkamp geplant. Bereits für 2023 stehen Straßenfest und Grünkohlessen fest. Alle Mitglieder ließen den Abend in gemütlicher Runde bei Grünkohl, netten Gesprächen und Billard spielen ausklingen.