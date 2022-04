Gibt es bald die Alte Heroldstraße?

Läuft alles nach Plan, dann wird das neue Teilstück der Heroldstraße nach Angaben der Stadtverwaltung bereits am 18. Mai (Mittwoch) für den Verkehr freigegeben. Lange Wartezeiten an den Bahnschranken der Heroldstraße sollen dann der Vergangenheit angehören und deshalb auch die Bahnübergänge gesperrt werden. Das führt allerdings dazu, dass die Straße dann in zwei Teile gespalten wird. Deshalb regt das Vermessungs- und Kataster­amt nun eine Umbenennung des abgetrennten Teilstücks an.

