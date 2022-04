Glasflaschen, Corona-Masken und Verpackungen entsorgt

Innerhalb von zwei Stunden kam eine halber Container an Müll und Unrat zusammen: Bei der Müllsammelaktion in Mecklenbeck gab es reichlich zu entsorgen.

Jung und Alt waren beim Müllsammeln in den Mecklenbecker Grünanlagen mit von der Partie und füllten einen halben Container mit Müll und Unrat.

Viele fleißige Kinder halfen zusammen mit ihren Eltern bei der von der CDU organisierten Müllsammelaktion mit, um die Mecklenbecker Grünanlagen von weggeworfenen Glasflaschen, Verpackungsmüll und unzähligen Corona-Masken zu befreien. Unterstützt wurden sie dabei auch von Landtagskandidat Julian Allendorf und der Nachbarschaft Bahnhof Mecklenbeck (NaBaMe), die traditionell wieder im Waldwegviertel sammelte.

Bei sprichwörtlichem Aprilwetter kam nach CDU-Angaben innerhalb von zwei Stunden ein halber Container an orangenen Säcken, die die AWM zur Verfügung gestellt hatten, zusammen.

„Es ist traurig zu sehen, wie viel Müll sich in den letzten beiden Jahren angesammelt hat, in denen wir coronabedingt unsere Müllsammelaktion nur sehr eingeschränkt durchführen konnten“, zieht der Vorsitzende der Mecklenbecker CDU, Andreas Malleprée, Bilanz. „Umso erfreulicher ist, dass so viele Kinder mitmachen. Sie können nun allen erzählen, wie mühevoll es ist, achtlos weggeworfene Verpackungen wieder aus den Sträuchern einzusammeln.“