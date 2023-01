„Haus Petrich“ steht zum Verkauf

Nach vielen Jahren, in denen rein gar nichts geschah, soll die einstige Mecklenbecker Gaststätte an der Roten Erde einen neuen Besitzer bekommen: Zusammen mit dem angegliederten Wohnhaus kommt sie im Februar unter den Hammer.

Es gibt nur wenige in Mecklenbeck, die sich an einen Besuch in der Gaststätte „Haus Petrich“ erinnern. Zu lange schon ist der Gastronomiebetrieb an der Roten Erde geschlossen. Mehr als zwei Jahrzehnte lang mag dies bereits der Fall sein. Seitdem liegt „Haus Petrich“ im Dornröschenschlaf. Manch einer wunderte sich ab und an darüber, warum nichts geschah, Rollläden und Eingangstür stets verschlossen blieben. Doch daran dürfte sich wohl nichts mehr ändern: „Haus Petrich“ und das angegliederte Wohnhaus werden zwangsversteigert.