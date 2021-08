„Helfen ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich“

Der Bericht „Verwarngeld für uneigennützige Hilfe“, in dem unsere Zeitung über Wilhelm Mester berichtete – der 82-Jährige brachte einen Schwerbehinderten per Pkw direkt vor die Mecklenbecker Sparkassenfiliale, parkte dort einige Minuten verkehrswidrig und erhielt wenig später eine kostenpflichtige Verwarnung – hat mehrere Leser zu betroffenen Anrufen in der Redaktion veranlasst. So auch Norbert Merschvormann. Der Mecklenbecker hat nach eigenem Bekunden kein Verständnis dafür, dass die Stadt von Mester eine 30-Euro-Strafe kassieren wollte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch