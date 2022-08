Barbara Heineberg gibt Einblick in ihr geliebtes Hobby

Festival „Kunst in Mecklenbeck“

Münster-Mecklenbeck

Für Barbara Heineberg ist es eine Premiere: Die Künstlerin, die sich seit ihrer Schulzeit der Malerei verschrieben hat, nimmt erstmals am Festival „Kunst in Mecklenbeck“ (KiM) teil. Sie gibt dort Einblick in ihr geliebtes Hobby.

Von Annegret Lingemann