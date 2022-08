Im Kino lernte das Paar sich kennen

Paul und Elfriede Kappenberg sind am 20. August seit 65 Jahren verheiratet. Die Arbeit sei der Grund dafür, dass sie so lange zusammen seien, sagt Ehemann Paul Kappenberg.

„So vergeht die Zeit“, sagt Paul Kappenberg. Seit er und seine Frau Elfriede geheiratet haben, ist tatsächlich viel Zeit vergangen: 65 Jahre, um genau zu sein – nun feiern sie ihre Eiserne Hochzeit.

Am 20. August 1957 heiratete das Paar. Er war 21 Jahre alt, sie 19. „Die Hochzeit war wunderschön“, schwärmt Elfriede Kappenberg. Das Wetter damals war perfekt – bei einer Hochzeit im August ist die Wahrscheinlichkeit dafür natürlich besonders groß.

"Keine Zeit, um sich zu streiten"

Kennengelernt haben sich die Kappenbergs im damaligen Kino in Mecklenbeck – ungefähr eineinhalb Jahre vor ihrer Hochzeit. Zu der Zeit hat Paul Kappenberg noch als Groß- und Einzelhandelskaufmann gearbeitet. Elfriede Kappenberg arbeitete bereits seit 1954 als Haushaltsgehilfin bei einer Firma in Mecklenbeck. Die Arbeit war beiden immer besonders wichtig: Der Grund, warum sie so lange verheiratet blieben? „Die Arbeit“, meint Paul Kappenberg. Immer beschäftigt sein. „Dann hat man gar keine Zeit, um sich zu streiten.“

Daher haben beide auch erfüllende Hobbys. Elfriede Kappenberg pflegt leidenschaftlich gerne den großen Garten. Paul Kappenberg ist seit seiner Jugend schon Taubenzüchter und Mitglied im Verein „Ohne Furcht“. Die Tauben bestimmen den Alltag und sogar die Urlaubsplanung der Kappenbergs. Sie fahren nur außerhalb der Taubensaison in den Urlaub. Die geht immer von April bis September. Vor Ausbruch der Pandemie waren sie seit ihrer Rente nach der Taubensaison oft auf Mallorca.

Ihren Hochzeitstag am heutigen Samstag verbringen sie ganz entspannt. Irgendwann in ein paar Wochen, wenn die Söhne Zeit haben, gibt es dann eine Familienfeier.