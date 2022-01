Zwangsarbeiterlager soll nicht in Vergessenheit geraten

Eine neuartige Infostele, die von einer Bielefelder Firma entworfen wurde, könnte demnächst dazu beitragen, dass das Umfeld des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers in Mecklenbeck zu einem Mahn- und Erinnerungsort für die Opfer von Zwangsarbeit, Krieg und Gewalt wird.

Gibt der Ältestenrat der Bezirksvertretung Münster-West bei seiner Zusammenkunft „grünes Licht“, dann könnte in Mecklenbeck in absehbarer Zeit ein innerhalb Münsters bislang vermutlich einzigartiges Projekt auf den Weg gebracht werden: Im münsterischen Stadtteil könnte eine neu entworfene Infostele installiert werden, die vor Ort dauerhaft daran erinnert, dass es in Mecklenbeck während des Zweiten Weltkriegs ein großes Zwangsarbeiterlager gab.