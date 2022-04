Kitakinder befreien Meckelbach vom Müll

Wild Müll zu schadet Mensch und Natur nur. Schon die Kitakinder in Mecklenbeck wissen das. Sie haben jetzt wild in der Natur herumliegenden Müll eingesammelt.

Die Kinder von der Kita am Brockmannweg sammelten mit großem Eifer den wilden Müll ein.

Offiziell sammeln die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster erst im August mit freiwilligen Helfern den wilden Müll in Mecklenbeck ein. Den Kindergartenkindern der städtischen Kita an der Brockmannstraße 162 war das zu weit hin, so legten sie selbst schon einmal los.