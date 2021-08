Kommen die „Meckelbach-Wellen“?

Es sieht danach aus, als sollte die fast schon unendliche Geschichte womöglich doch noch ein Ende finden: Verwaltung und Politik wollen sich in den nächsten Tagen zusammensetzen, um das so gut wie in der Versenkung verschwundene Projekt „Gestaltung des Kreisverkehrs an der Mecklenbecker Straße“ doch noch auf den Weg zu bringen. Es wurde jahrelang nicht umgesetzt.

