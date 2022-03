Königspaar regiert seit mittlerweile 1000 Tagen

Marc Brüggemann und Katharina Knob haben innerhalb der St.-Lamberti-Bruderschaft ein Alleinstellungsmerkmal: Es gibt bislang kein Regentenpaar, das die Mecklenbecker Schützen derartig lange an ihrer Spitze hatten.

„Die Schützenbruderschaft St. Lamberti Mecklenbeck gratuliert ihrem amtierenden Königspaar Marc Brüggemann und Katharina Knob sowie seinem Hofstaat zur Regentschaft der 1000 Tage. Am 5. März 2022 wurde die Rekordamtszeit, bedingt durch die aufgrund der Pandemie in den vergangenen zwei Jahren ausgefallenen Schützenfeste, erreicht. Die Schützen gratulieren zu diesem in der Vereinsgeschichte einmaligen Ereignis.

Da mittlerweile die Entscheidung gefallen ist, in diesem Jahr ein – wenn auch aufgrund der weiterhin herrschenden Pandemie im Ablauf etwas anderes – Schützenfest zu feiern, dürfen sich die langjährigen Majestäten und die Mitglieder des Hofstaates nun aber langsam auf ihren kommenden wohlverdienten Ruhestand vorbereiten. Laut einer Mitteilung ist die Mecklenbecker Bruderschaft ihnen dankbar dafür, dass sie bereit waren, ihre Ämter „über eine dermaßen lange Zeit, die darüber hinaus nur wenig Möglichkeiten für Aktivitäten bot, auszuüben“.