„Machen nichts Unrechtmäßiges“

Mehrere Bagger sind derzeit auf dem Gelände der bischöflichen Friedensschule im Einsatz. Anwohner, deren Grundstücke an der Ossenkampstiege (außen r.) liegen, beklagen sich über Baustellenlärm.

Rund 30 Teilnehmer aus der unmittelbaren Nachbarschaft der Friedensschule waren mit von der Partie. Einige zeigten sich regelrecht verärgert: „Eine Unverschämtheit, wie Sie hier vorgehen. Sie hätten schon viel früher mit uns reden können!“ So meldete sich ein Anwohner zu Wort, als am Donnerstag in der Schulaula über das Großprojekt Sanierung Friedensschule informiert wurde. Die Abteilung Bauwesen des Bischöflichen Generalvikariats hatte die Nachbarn dazu eingeladen.