Mädchenteam sammelt Geld für Projekt in Costa Rica

Angefangen hatte beim U 11.1-Mädchenteam von Wacker Mecklenbeck alles mit der Frage: Mannschaftskasse oder Spende? Die Entscheidung war bei den Nachwuchs-Kickerinnen schnell gefallen. Als der Brief für eine Entschädigungszahlung der Deutschen Bahn kurz vor Weihnachten eintraf, einigten sich die Mädchen einstimmig, das Geld zu spenden. Aus den rund 70 Euro wurde sogar noch mehr.

Vorausgegangen war ein Ausflug zum Spitzenspiel der Frauenfußball-Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayern München im Oktober. Nach einer mehr als zweistündigen Verspätung auf der Rückfahrt per Zug nach Münster hatte die Gruppe mit mehr als zehn Spielerinnen und einigen Eltern dies bei der Bahn geltend gemacht. Es gab eine Entschädigung über knapp 70 Euro, über die die Mädchen selbst bestimmen sollten.

Laut einer Mitteilung des Vereins beschlossen sie, das Geld für ein wohltätiges Projekt mit Verbindung zum Mädchenfußball zu spenden. Doch damit nicht genug: Die U 11.1-Mädchen riefen weitere Wacker-Mädchenteams und deren Eltern zur Beteiligung auf. Am Ende kamen bei der Aktion 450 Euro zusammen.

Passende Projekte für die Spende erwiesen sich als rar gesät. Die Wacker-Mädchen entschieden sich für das Projekt Seprojoven von „Brot für die Welt“. Dieses versucht mittels des Mediums Fußball und anderer Freizeitaktivitäten an Kinder und Jugendliche aus indigenen Dörfern in Costa Rica heranzutreten und ihnen durch die Freizeitgestaltung auch Bildung zu vermitteln.

Bei Wacker Mecklenbeck spielen aktuell 996 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren Fußball, davon 586 Jungen und 410 Mädchen. Gerade der Mädchenfußball ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Mädchen ab fünf Jahren, die Interesse am Fußball haben, können sich in der Geschäftsstelle, 0251 / 71 93 31, melden.