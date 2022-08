Mahnmal aus der Weltkriegszeit soll bleiben

Der Splitterschutzbunker in Mecklenbeck wurde im Frühjahr 2021 während Baumaßnahmen gefunden und vor einigen Monaten auf einer Grünfläche an der Unterführung aufgestellt. Hier soll er – trotz erster Graffiti – als Mahnmal und Erinnerung an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs dienen.

Foto: Luca Pals