Marc-André Freund an der Spitze

Ein neuer Mann steht an der Spitze des Mecklenbecker Feuerwehr-Löschzugs: Nach zwölf Jahren hat Hermann Orschel vom Führungsposten Abschied genommen.

Strahlende Gesichter: Hermann Orschel (vorne l.) übergab den Führungsposten beim Mecklenbecker Löschzug an Marc-André Freund (hinten,r.). Mit im Bild: die beförderten Löschzugmitglieder sowie Vertreter der münsterischen Berufsfeuerwehr, darunter auch deren Leiter Gottfried Wingler-Scholz (hinten, 2.v.r.).

Nach zwölf Jahren hat der Mecklenbecker Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr einen neuen Löschzugführer. Doch eine allzu große Umstellung ist das für die Kameradinnen und Kameraden nicht.

Denn obwohl Hermann Orschel am Montagabend sein Amt als Löschzugführer nach über einem Jahrzehnt niederlegte, wird er seinen Nachfolger und bisherigen Stellvertreter Marc-André Freund nun als stellvertretender Löschzugführer unterstützen.

Beim traditionellen Treffen der Feuerwehr mit Partnerinnen und Partnern im Hof Hesselmann herrschte den ganzen Abend über wie gewohnt gute Stimmung. „Wir sind wieder ein starker, motivierter und altersmäßig gut durchmischter Löschzug“, freute sich Hermann Orschel. Das, sagte er, sei nicht immer so gewesen.

Gestiegenes Interesse an der Freiwilligen Feuerwehr

Eine Zeit lang machte sich Orschel als Löschzugführer Sorgen, weil die Beteiligung an Übungen und Einsätzen nachließ. Doch in den vergangenen Jahren habe sich dieser Zustand glücklicherweise wieder gewandelt: „Das Interesse an der Freiwilligen Feuerwehr ist gestiegen, und wir haben viele neue Kameradinnen und Kameraden gewinnen können.“

Das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder wurde auch in den am Abend ausgesprochenen Beförderungen deutlich. „Da sieht man, Tradition bewährt sich“, sagte Gottfried Wingler-Scholz, Amtsleiter der Feuerwehr Münster, als er Hermann Orschels Sohn die Beförderungsurkunde überreichte.

Jan Orschel, Jannick Schwarzer und Peter Fiege dürfen sich ab sofort als Feuerwehrmänner bezeichnen. Zur Unterbrandmeisterin und zum Unterbrandmeister wurden Clara Lange, Katrin Lange und Jonas Klein ernannt, Uwe Kleine-Bösing ist nun Oberbrandmeister.

Löschzug nur kurz ohne Leitung

Dann wurden Hermann Orschel als Löschzugführer und Marc-André Freund als stellvertretender Löschzugführer offiziell von ihren Pflichten entbunden. Ohne Leitung war der Löschzug Mecklenbeck jedoch nur kurz. Direkt im Anschluss ernannte Wingler-Scholz Freund zum neuen Löschzugführer und Orschel zu seinem Stellvertreter. Hermann Orschel legte seinem Kameraden die neuen Schulterklappen an und befand: „Steht dir.“

Stolz über neue Verantwortung

Er freue sich darauf, sagte Orschel, den Posten in Marc-André Freunds Hände zu geben: „Durch jahrelange Erfahrung weißt du, was da auf dich zukommt.“ Freund betonte die außerordentliche Kameradschaft innerhalb des Löschzugs und bedankte sich bei Orschel für dessen Unterstützung.

„Es wird nicht immer alles schön sein, das ist mir bewusst“, sagte Freund über sein neues Amt. Doch auch Stolz über die neue Verantwortung schwang in seinen Worten mit: „Hätte mir das einer gesagt, als ich vor 23 Jahren in die Feuerwehr eingetreten bin, hätte ich ihn für verrückt erklärt.“

Wurstessen am Abend vor Allerheiligen

Nachdem alle Beförderungen ausgesprochen waren, ging es mit kalten Getränken, Grünkohl und Würstchen über in den gemütlichen Teil des Abends – denn für die Mecklenbecker Feuerwehr heißt das jährliche Treffen am Abend vor Allerheiligen nicht ohne Grund „Wurstessen“.

Zuvor schloss Marc-André Freund seine Rede als neuer Löschzugführer jedoch noch mit dem Versprechen: „So, wie Ihr hinter mir steht, werde ich auch immer vor Euch stehen.“