Wieder Osterfeuer am Hof Hesselmann

In den vergangenen beiden Corona-Jahren konnten viele liebgewonnene und etablierten Veranstaltungen nicht stattfinden. Dazu zählte auch das bei Jung und Alt beliebte Osterfeuer, das die Kameradinnen und Kameraden des Löschzugs Mecklenbeck der Freiwilligen Feuerwehr alljährlich organisieren. In diesem Jahr findet es nun wieder statt, wie gewohnt am Ostersonntag (17. April) am Bürgerzentrum Hof Hesselmann.

Als Besonderheit soll es in diesem Jahr eine Tombola geben, für die Lose verkauft werden. Der Gewinner darf gemeinsam mit dem Löschzug das Osterfeuer entzünden. Lose zum Preis von einem Euro sind am Ostersonntag ab 18 Uhr am Hof Hesselmann erhältlich. Das Brauchtumsfeuer wird dann beim Einbruch der Dunkelheit von der Feuerwehr und dem glücklichen Gewinner gemeinsam entzündet.

Fürs leibliche Wohl wird nach Angaben des Löschzugs auch in diesem Jahr gesorgt. Der Erlös wird aufgeteilt an die Gruppe sechs der Jugendfeuerwehr Münster, zur Unterstützung der Jugendarbeit und an den Förderverein Münster-Lublin gespendet. Der Verein unterstützt vom Ukraine-Krieg betroffene Menschen. Der Löschzug Mecklenbeck freut sich auf reges Interesse. Jung und Alt sind willkommen.