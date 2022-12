Weihnachtslieder und Popsongs bunt gemischt

Der Musikschulnachwuchs gab Einblick in sein Können, das Publikum hörte zu und sang mit: Roxels Musikschule hatte in Mecklenbeck zu einem vorweihnachtlichen Konzert eingeladen.

Auch die jüngsten unter den Roxeler Musikschülern gaben beim Konzert in der Mecklenbecker Peter-Wust-Schule Einblick in das bereits erlernte musikalische Können.

Zu einem vorweihnachtlichen Mitsing-Konzert hatte die Roxeler Musikschule in die Aula der Mecklenbecker Peter-Wust-Schule eingeladen. Dabei gaben 25 Schülerinnen und Schüler unterschiedlichster Instrumente Einblick in die Vielfalt der Musikschule. Unterstützt von ihren Musiklehrern, brachten sie eine bunte Mischung aus klassischen und modernen Weihnachtsliedern, Musical- und Popsongs zu Gehör.

Durch das abwechslungsreiche Programm führten an ihren Instrumenten Agnes Lindemann (Saxofon/Klarinette), Svetlana Gibner, Gertrud Sauer und Maria Reichel (Quer-/Blockflöte), Yeon-Hwa Ko und Grazyna Bockelmann (Violine/Cello), Jos Gerritschen (Gitarre), Maria Reichel und Marcus Fischer (Klavier/Keyboard) sowie Ardiles Ruiz (Percussion).

Zuhören und Mitsingen

„Besonders beeindruckte, dass die jungen Schüler, die zu ihrem Instrument zum Teil erst während der OGS-Instrumenten-Rallye in diesem Sommer gefunden haben, in der bis zum letzten Platz gefüllten Aula schon sehr souverän ihre Lieder präsentierten“, heißt es in einer Mitteilung der Musikschule. Schüler und Lehrer freuten sich über die rege Beteiligung beim Zuhören und Mitsingen. Viele von ihnen blicken bereits dem großen Weihnachtskonzert der Musikschule entgegen. Es soll am 18. Dezember (Sonntag) um 14 Uhr in der Roxeler Sekundarschule stattfinden. Alle Interessierten sind dazu willkommen.