Seit einem Jahr war es auf dem Hof Hesselmann ungewohnt still. Das hat sich am vergangenen Freitagabend geändert – mit ganz unterschiedlichen Musikstilen.

Konzert am Hof Hesselmann

Lock-up-Konzert am Hof Hesselmann „Wir machen ein Lock-up-Konzert“ erklärte Christoph Winter, Musiker des Ensembles „die Banda“. Nicht nur für das Ensemble, sondern auch für den Hof Hesselmann war es das erste Konzert seit einem Jahr. Freitagabend ab 19.30 Uhr konnten alle Musikliebende, unter Einhaltung der 3G-Regeln, die ambitionierten Berufs- und Laienmusiker kostenfrei erleben – als Dank dafür, dass „die Banda“ den Hof zum Proben nutzt.

Dafür wurde die Scheune am Hof Hesselmann kurzerhand wegen ihres einladenden Ambiente und der atemberaubenden Akustik von einem Abstellraum zur Bühne umfunktioniert. Rembert Egbringhoff, erster Vorsitzender des Bürgervereins Mecklenbeck, freute sich sehr über das für diesen Sommer ungewöhnlich gute Wetter: „Nach diesem verregneten Sommer passt es perfekt, dass wir jetzt noch eine so schöne Veranstaltung haben können.“

Der Abend wurde mit dem Tango „La Cumparsita“ eröffnet. Doch das Repertoire der neun Holz- und Blechbläser reichte über den Tango hinaus – Filmmusik, Rock und Klassik, aber auch Funk wurde geboten. „Wir versuchen in die Herzen der Menschen zu gelangen“ erläuterte Bernd Heinisch, der den Abend moderierte und das Publikum mit kurzen Anekdoten und humoristischen Erzählungen zum Lachen brachte. Einerseits bekannte Lieder, wie „How deep is your love“ und „Nessun Dorma“ – doch auch einige der Musiker selbst überraschten mit herausragendem Gesang, der bei einigen Stücken tief unter die Haut ging. Mit einer Eigeninterpretation des Liedes „Uptown Funk“ endete das gefeierte Konzert.