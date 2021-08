Nachwuchs sichert sich das Reitabzeichen

Beim Reiterverein St. Georg konnten in den Sommerferien wieder Lehrgänge stattfinden. Etwa 20 Kinder erwarben dabei das Deutsche Reitabzeichen (RA). Da dieses in zehn Stufen aufgeteilt ist, konnte für alle das Abzeichen mit den passenden Anforderungen gefunden werden. Dabei ging es aber nicht nur um das praktische Reiten in den Disziplinen Dressur, Springen und Gelände. Besonders der theoretische Teil war nach Angaben des Vereins recht umfangreich.

Auch das natürliche Verhalten des Pferdes und dessen artgerechte Haltung standen mit im Vordergrund. Es ging um Fragen wie zum Beispiel: Wie versorge ich das Pferd so, dass es zufrieden ist? Was muss man machen, um eine Harmonie zwischen Reiter und Pferd zu entwickeln? Wie funktioniert die sogenannte Hilfengebung beim Pferd, also die Signale für „Stop and Go“?

Freude über bestandene Prüfung

Große Freude gab es laut einer Mitteilung des Reitervereins, als nach etlichen Prüfungsstunden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Urkunden bekamen. Die Richterinnen Monika Schnepper, Eva Deimel und Susanne Riedel-Lükens lobten den guten Standard der Prüflinge und die Qualität der Schulpferde, die nach wie vor die Garantie für eine gute Ausbildung seien. Die Reitlehrerinnen Carolin Schuster und Sylvia von Heereman schlossen sich dem Lob an.

Folgende Reiter und Reiterinnen bestanden das Reitabzeichen: Jasper Bertram, Hannah Bertram und Zoe Sophie Laton (RA 4), Emilia Rozhdestvenskaya, Louisa Heidel, Nadine Dinkels, Rieke van Bentem, Julina Zutzig und Selma Nieschlag (RA 5), Emilia Weich, Valerie Schimke, Nika Ludwig, Josefine Richter, Melis Biletzki und Tilda Kohaus (RA 6/ RA 7), Isabel Roetman und Madeleine Roetman (RA 8). In einer weiteren Ferienwoche gab es eine Spiel- und Spaß für Kinder.

Vereinsangebot soll erweitert werden

Das Angebot des Vereins soll demnächst erweitert werden: Geländewoche, Spring- und Dressurlehrgang, Fahrt zu den Dülmener Wildpferden, Besuch des Pferdemuseums, Pony-Nacht und anderes mehr sind vorgesehen. Die gute Grundausbildung der Schüler sowie das Beleuchten sämtlicher Facetten des Themas „Pferd“ seien immer noch die beste Grundlage für einen funktionierenden Reiterverein, heißt es.