Neue Ampel soll Unfälle verhindern

Am Montag dieser Woche wurde mit den recht umfangreichen Arbeiten begonnen: Am Dingbängerweg, im Bereich der Einmündung Sentruper Straße, wird in den nächsten rund zehn Tagen eine Anforderungsampelanlage installiert. Das soll dort nach Angaben der Stadt Münster zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen und wird seitens der Kommunalpolitik bereits begrüßt.

