Neue Fliesen und noch viel mehr

Handwerker verschiedener Firmen geben sich derzeit in der Mecklenbecker Friedhofskapelle ein Stelldichein: Die in die Jahre gekommene Kapelle auf dem christlich-katholischen Friedhof der Pfarrei St. Liudger wird umgebaut. Trauergottesdienste finden deshalb bis zum Abschluss der Arbeiten in der St.-Anna-Kirche statt. Herbert Wilde, Verwaltungsreferent der Pfarrei, geht davon aus, dass die Kapelle in etwa drei Monaten wieder zur Verfügung steht.

