Neue Leezenbox am Bahnhof Mecklenbeck

Am Bahnhof Mecklenbeck eröffnet nun bereits die fünfte Leezenbox in Münster. Ab sofort können sich Interessenten unter www.stadtwerke-muenster.de/leezenbox für einen Stellplatz anmelden.

Wie die Stadtwerke in einer Pressemitteilung erklären, sind die Leezenboxen ein Baustein, mit dem Stadt und Stadtwerke klimafreundliches Pendeln einfacher und sicherer machen. "Gerade das Kombinieren unterschiedlicher Verkehrsmittel wie Fahrrad und Nahverkehr bietet die Chance, das Auto häufiger stehen zu lassen", heißt es dort.

56 Stellplätze am Bahnhof

An der Heroldstraße stehen 56 Stellplätze zur Verfügung, die rund um die Uhr zugänglich sind. Genutzt werden sie in zwei Richtungen: Menschen, die in Mecklenbeck wohnen und zum Bahnhof radeln, stellen ihr Rad tagsüber ab, wer mit dem Zug nach Mecklenbeck pendelt und weiter mit dem Rad zur Arbeit fährt, nutzt den sicheren Stellplatz nachts.

In der Leezenbox kann das Fahrrad an Anlehnbügeln gesichert werden, zudem ist sie kameraüberwacht. Geöffnet werden kann die Tür nur von angemeldeten Nutzerinnen und Nutzern mit der PlusCard der Stadtwerke, auf der zum Beispiel auch das Busabo oder 90 MinutenTicket gespeichert sein kann. Für Kundinnen und Kunden der Stadtwerke ist dieser Service kostenlos nutzbar. Für alle anderen fällt eine Kaution in Höhe von 50 Euro an.

Weitere Leezenboxen stehen in Albachten, Amelsbüren, Roxel und Hiltrup. In den drei erstgenannten sind noch Plätze frei, in Hiltrup führen die Stadtwerke eine Warteliste.