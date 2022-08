Neuer Anstrich für den Hof Hesselmann

Hoch hinaus mussten die Handwerker am Hof Hesselmann.

„Es war mal wieder Zeit“, sagt Rembert Egbringhoff, Vorsitzender des Bürgervereins für Mecklenbeck. Die Holzfenster und Dachgauben sowie die Giebel an der Front- und Rückseite des Bürgerzen­trums Hof Hesselmann brauchten einen neuen Anstrich. Und so wurde laut einer Mitteilung des Bürgervereins in die Hände gespuckt.

Eigentlich war das kein großes Ding, auch wenn es reichlich Fenster am Gebäude gibt. Die Fenster im Erdgeschoss sind zwar ziemlich hoch, aber mit dem passenden Equipment wie einer langen Leiter war das alles machbar. Die wirkliche Herausforderung waren die Fenster im Dachgeschoss wie auch die Giebel an beiden Seiten: Weder mit Leitern noch mit einem Gerüst, welches regelmäßig zur Reinigung der Dachrinnen genutzt wird, sind sie gut zu erreichen.

Eine andere Lösung musste her. Für Rembert Egbringhoff sollte aber auch das kein Problem darstellen. „Es ist gut, wenn man alte Kontakte pflegt“, so sein Credo.

Die „Rettung“ kam in Form eines Hubsteigers, den ihm Nico Teubner als Hilfe kostenlos anbieten konnte. Natürlich war dafür auch fachkundige Bedienung des Geräts notwendig, sodass es sich Teubner nicht nehmen ließ, dafür selbst in die Bresche zu springen. Somit konnten alle Fenster, Dachgauben und die Giebel im Obergeschoss des Hofes leicht und sicher erreicht werden.

„Für die nächsten Jahre haben wir dann erst mal wieder Ruhe“, stellt ein zufriedener Vorsitzender fest und bedankt sich für die spontane und selbstlose Unterstützung.