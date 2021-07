Neuer Boden und moderne Lichtanlage

Bauarbeiten an der Wacker-Tennishalle sind beendet

Noch riecht es nach frischem Leim und neuem Boden, doch schon bald sollen in der Halle auf dem Gelände von Wacker Mecklenbeck wieder Bälle fliegen. Denn die Renovierungsarbeiten an der Tennishalle sind abgeschlossen. Und die hatten es in sich: Nicht nur der gesamte Boden wurde ausgetauscht, auch die Lichtanlage wurde erneuert, und auch noch einige andere Neuerungen warten auf die Besucher.

„Wir hatten noch den originalen Boden vom Beginn der Tennishalle liegen“, verriet Patrick Telker vom Technik-Ausschuss, der den Umbau begleitete. Irgendwann habe einfach etwas Anderes hergemusst. Im Durchschnitt halte ein solcher Boden rund 20 Jahre, der Boden in der Halle hatte schon 24 Jahre auf dem Buckel. „Wir haben den alten Boden aber immer sehr gepflegt, der war eigentlich noch wirklich gut.“

Zuschuss vom Land NRW

Doch dann kam den Sportlern ein besonderes Projekt der Landesregierung zu Gute: Durch die Aktion „Moderne Sportstätten“ konnte der Verein einen Zuschuss erhalten, um Anlagen zu erneuern. „Da haben wir uns einfach mal gemeldet und bekamen dann auch den Zuschlag“, freute sich Telker. Ausgezahlt wurden die rund 130.000 Euro an Wacker dann vom Stadtsportbund.

Aber nicht nur der Boden wurde ausgetauscht, auch die Lichtanlage in der Halle musste neuer Technik weichen. „Nicht nur, dass jetzt Lichtschranken erkennen, ob Spieler auf der Fläche sind“, so der Vorsitzende von Wacker, Ulrich Beckschulte. Alle Lampen wurden mit LED-Technik ausgestattet und strahlen mit Tageslicht. „Früher hatten wir zwei Lichtbänder, die mit Münzen aktiviert wurden“, erinnerte sich der Vorsitzende. Auch das habe der Verein geändert. „Jetzt gibt es eine Buchungsanlage, die den Gästen das Leben wesentlich einfacher macht.“ Denn die Halle soll nicht nur Mitgliedern des Sportvereins, sondern nach neun Monaten Bauzeit auch Gästen für Buchungen offenstehen.