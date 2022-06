Neuer Einzugsbereich für die Mecklenbecker Rettungswache

Der Rettungsdienst, eine wichtige Säule der Daseinsvorsorge, soll in Münster neu geordnet und der Rettungsdienstbedarfsplan aus dem Jahr 2016 fortgeschrieben werden. Darauf weist CDU-Ratsherr Peter Wolfgarten in einer Pressemitteilung hin. Die Neuordnung erfolge vor dem Hintergrund, dass der durchschnittliche Erreichungsgrad des Rettungsdiensts in Münster in Kerngebieten unter dem angestrebten Ziel-/Qualitätsniveau von 90 bei zurzeit nur 79 Prozent liege.

Um den angemessenen Erreichungsgrad zu verbessern, sollen insgesamt vier neue Rettungswachen in Münster errichtet werden. Der Plan werde zurzeit insbesondere mit den Krankenkassen abgestimmt. „Die Fortschreibung heißt für die Rettungswache 10 am Dingbängerweg konkret, dass sie künftig die alleinige Verantwortung für die notfallmedizinische Versorgung von Mecklenbeck-Süd trägt, das seit Eröffnung der Bahnunterführung Heroldstraße störungsfrei erreichbar ist. Bisher wurde wegen der langen Schrankenschließzeiten an der Heroldstraße immer auch die Feuer- und Rettungswache 3 in Hiltrup alarmiert“, erläutert Wolfgarten.

„Rettungswache 10 wäre für Mecklenbeck, Albachten und die Aaseestadt zuständig“

Im Gegenzug solle die Rettungswache am Dingbängerweg die Zuständigkeit für Teile von Düesberg (Geist) und für den Stadtteil Roxel abgeben, wenn dort zur Verbesserung des Erreichungsgrades eine eigene Rettungswache Roxel / Gievenbeck errichtet werde: „Die Rettungswache 10 wäre dann für Mecklenbeck, Albachten und die Aaseestadt zuständig.“

„Gute Erreichbarkeit aller Wohnquartiere rettet Leben“

„Wir halten eine flächendeckende Einhaltung der Erreichungsgrade von acht Minuten im Kernbereich beziehungsweise zwölf Minuten im Außenbereich für außerordentlich wichtig“, begrüßt Ratsherr Wolfgarten die vorgeschlagenen Maßnahmen, „Eine gute Erreichbarkeit aller Wohnquartiere rettet Leben.“

Eine weitere Neuerung des Rettungsbedarfsplans sei, dass Rettungssanitäter in Zukunft nicht nur an den Hauptrettungswachen ausgebildet werden sollen, sondern auch an den dezentralen Standorten. Ob die damit verbundene Erhöhung der Sanitäterzahl der im 24-Stunden-Dienst durchgängig besetzten Rettungswache am Dingbängerweg, die dann „nur“ noch 26 325 Einwohner versorgen würde, auch eine bauliche Anpassung am Standort Dingbängerweg erfordere, solle dann geprüft werden, so Wolfgarten weiter. Nach den Sommerferien, also nach den vom Rettungsgesetz vorgeschalteten Abstimmungen, soll es zu dem Thema eine Vorlage für die politischen Gremien geben.