Nistkästen folgt eine Wildblumenwiese

Wacker Mecklenbeck ist an der „Vereinsoffensive für mehr Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Artenvielfalt“ des Naturschutzbunds beteiligt. Dafür wurden jetzt unter anderem schon 27 Nistkästen aufgehängt.

Wacker Mecklenbeck ist mit von der Partie: Insgesamt zehn Vereine aus Münster und dem Kreis Warendorf sind am Projekt „Mach mit! Vereinsoffensive für mehr Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Artenvielfalt“ beteiligt, das die Nabu-Naturschutzstation Münsterland in Kooperation mit der Sparkasse Münsterland-Ost durchführt. Im Rahmen des Projekts wurden an der Egelshove nun weitere Nistkästen fürs Wacker-Vereinsgelände übergeben.