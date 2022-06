Erstmals Offener Ganztag am Schürbusch

Nach den Sommerferien ist es so weit: Erstmals findet die Offene Ganztagsbetreuung des ersten Jahrgangs der Peter-Wust-Schule am Schürbusch statt. Bis zu den Herbstferien allerdings noch provisorisch.

Freuen sich auf den Start der Offenen Ganztagsbetreuung am Schürbusch: Michael Fiege (r.) und Nils Overkamp.

Geht es nach Michael Fiege, Vorsitzender des Vereins „Schule, Jugend, Kids & Co.“, dann könnten die Umbauarbeiten im Zweitgebäude der Peter-Wust-Schule ruhig zügiger über die Bühne gehen. Doch derzeit sieht es so aus, als sollten sie noch bis zu den Herbstferien andauern. Spätestens dann hofft der Verein das Gebäude am Schürbusch mitnutzen können, um dort erstmals die Offene Ganztagsbetreuung für die Erstklässler der Mecklenbecker Grundschule vorzunehmen.

Vorgesehen ist nach dem derzeitigen Stand, dass nach den Sommerferien 65 Mädchen und Jungen aus den vier Klassen des neuen ersten Jahrgangs die Ganztagsbetreuung von „Schule, Jugend, Kids & Co.“ in Anspruch nehmen. Bislang wurden die Erstklässler zusammen mit den älteren Schülern am Hauptstandort der Peter-Wust-Schule am Dingbängerweg betreut.

Die Zahl der Kinder, die die Offene Ganztagsschule (OGS) besuchten, sei in jüngster Zeit enorm angestiegen, sagt Michael Fiege. Vor vier Jahren seien es noch rund 120 gewesen, mittlerweile würden an der Peter-Wust-Schule 225 OGS-Schüler betreut.

Überbrückungslösung mit zwei Bauwagen

Geplant ist, dass die Erstklässler bis zur Fertigstellung der Betreuungsräume am Zweitstandort der Grundschule in den Klassenzimmern betreut werden. In diesen soll auch das Mittagessen eingenommen werden, das dann aber noch vom Hauptstandort geliefert wird.

Abgefedert werden soll die Überbrückungslösung durch die Aufstellung von zwei neuen Bauwagen, die „Schule, Jugend, Kids & Co.“ auf dem Pausenhof des Schürbuschgebäudes platzieren will. „In ihnen können die Kinder einerseits entspannen und andererseits mit Lego spielen“, sagt Fiege.

Ganz besondere Herausforderung

Für die Mitarbeiter und „Schule, Jugend, Kids & Co.“ als Träger des Offenen Ganztags stelle die Überbrückungslösung mit ihrer provisorischen Betreuung eine ganz besondere Herausforderung dar. Dies nicht zuletzt auch im Hinblick auf die angespannte Personalsituation im Bereich der pädagogischen Fachkräfte.

Ist der Umbau des Gebäudes am Schürbusch bewältigt, wird die OGS-Betreuung in dessen erster Etage stattfinden. Dort sollen drei Räume und eine Küche zur Verfügung stehen. Zwei Fach- und fünf Ergänzungskräfte werden sich laut Nils Overkamp, OGS-Bereichsleiter des Vereins, um die 65 Mädchen und Jungen kümmern.

Schürbusch-Standort mit tollem Pausenhof

Auch wenn während der Übergangszeit mit Qualitätseinbußen zu rechnen sei, sei es gut, dass die Betreuung der jüngsten Grundschüler am überschaubaren Schürbusch-Standort mit seinem tollen Pausenhof stattfinden könne. „Hier werden die Erstklässler weit weg vom Trubel am Hauptstandort beschult und betreut“, unterstreicht Michael Fiege.

Nach seinen Angaben ist der in Mecklenbeck beheimatete Verein „Schule, Jugend, Kids & Co.“ an neun Schulen für die Offene Ganztagsbetreuung zuständig, wobei täglich etwa 1100 Kinder das Angebot in Anspruch nehmen. Aktuell hat der Verein 140 Beschäftigte.