Öffentliches WC im Herzen Mecklenbecks möglich?

Anfrage der SPD an die Stadtverwaltung

Münster-Mecklenbeck

Öffentliche WCs können für viele Menschen der „Retter in der Not“ sein. Doch in Mecklenbeck ist eine solche öffentliche und dazu barrierefreie Anlage nicht zu finden. Die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung West möchte das jetzt ändern.

Von Thomas Schubert