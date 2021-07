Peter-Wust-Schule auf dem Weg zur Vierzügigkeit

Die Peter-Wust-Schule in Mecklenbeck wird künftig vier erste Klassen aufnehmen können. Dafür muss die Schule baulich wachsen. Bis der Neubau fertig ist, wird das alte Gebäude am Schürbusch wieder zum Leben erweckt.

Nach den Sommerferien werden die für die Peter-Wust-Schule in Mecklenbeck angemeldeten 77 Kinder noch mit drei ersten Klassen starten. Für die anstehende Erweiterung von drei auf vier Züge soll die Grundschule auch baulich wachsen. Der Architekturwettbewerb für die Erweiterung ist entschieden: Sieger ist das Büro H. Gies Architekten GmbH aus Mainz.

"Um den erhöhten Raumbedarf auch für die Zeit bis zum Neubau zu decken, wird nun das alte Schulgebäude am Schürbusch wieder zum Leben erweckt", heißt es in einer städtischen Mitteilung. Bis zur Fertigstellung der neuen Gebäude werde es jedes Jahr die neuen Erstklässler und Erstklässlerinnen beherbergen.

Nachhaltige Erweiterung

Der Siegerentwurf aus dem Architekturwettbewerb sieht nach Angaben der Stadt vor, das teilweise unter Denkmalschutz stehende Schulgebäude mit dem neueren Turnhallengebäude um zwei rechtwinklige, zweigeschossige Neubauten in Holzhybridbauweise zu ergänzen. Die Jury des Preisgerichts hob bei dem Entwurf der H. Gies Architekten GmbH besonders die Einbindung des denkmalgeschützten Gebäudes, die architektonische Qualität der Fassade aus Holz sowie die ressourcenschonende Bauweise hervor: "Die Arbeit ist hinsichtlich der Setzung, Materialwahl und der Konstruktion aus Sicht der Nachhaltigkeit zu loben."

Baustart der Erweiterung soll Anfang 2023 sein. Läuft alles nach Plan, können die Schülerinnen und Schüler 2024 wieder gemeinsam im neuen Gebäude lernen.

Tische, Stühle und Tafeln sind schon da: Bis zur Fertigstellung der Neubauten wird für die jeweiligen Erstklässler der Peter-Wust-Schule der alte Standort am Schürbusch reaktiviert. Foto: Stadt Münster/Münsterview

Klassen- und Büroräume renovieren

20 Jahre lang war das Gebäude am Schürbusch zweiter Standort für die Peter-Wust-Schule, bevor 2011 die Grundschule am Dingbängerweg zusammengeführt wurde. Für einige Jahre geht es nun zurück in die so genannte "Peter-Wust-Schule 2", in der ab Sommer die drei Eingangsklassen unterrichtet werden. Dafür saniert das Amt für Immobilienmanagement nun das zwischenzeitlich für andere Schulen und zuletzt als Lager genutzte Gebäude.

"Neben der Erneuerung der Elektrotechnik wird die Sanitäranlage so überarbeitet, dass nun ein barrierefreies WC vorhanden ist", teilt die Stadt mit. Im Erdgeschoss werden vier Klassen- und zwei Büroräume renoviert, im Obergeschoss befinden sich weitere Räume, die ebenfalls für schulische Zwecke genutzt werden können. Die erforderliche neue Ausstattung der Klassenräume mit Tischen, Stühlen und Tafeln wird nach Abschluss der Erweiterung am dortigen Schulstandort weiterverwendet.