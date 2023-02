Peter-Wust-Schule: „Jetzt müssen alle an einem Strang ziehen“

Die SPD im Stadtbezirk West begrüßt die Ankündigung der Stadtverwaltung, dass die Peter-Wust-Schule ab 2026 vierzügig sein soll. Sie sieht die Stadt damit zugleich in der Pflicht – und übt Kritik an der CDU.

Die Kinder an der Peter-Wust-Schule in Mecklenbeck müssten gerade viel mitmachen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtbezirks-SPD. Die Baustelle am Zweitstandort, die Verzögerungen beim Ausbau am Dingbängerweg und der Platzmangel am Hauptstandort, das seien Zustände, die möglichst schnell beseitigt werden müssten.

„Wenn die Schulverwaltung nun schreibt, dass die Vierzügigkeit 2026 fertig wird, werden wir sie beim Wort nehmen und unsererseits alles dafür tun“, sagt Alexander Bliefernich. Der Bezirksvertreter und SPD-Vorsitzende in Mecklenbeck reagiert damit auf die jüngste Berichterstattung zur Peter-Wust-Schule.

Finanzbeschlüsse liegen vor

Doris Feldmann, schulpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, führt mit Blick auf die Gesamtsituation in Münsters Schullandschaft aus: „Unsere Grundschulen platzen vielerorts aus allen Nähten. Das Nadelöhr für Schulneubauten, Sanierungen und Erweiterungen im gesamten Stadtgebiet sind dabei nicht die Finanzen. Auch dort, wo Gelder bereits lange von städtischer Seite eingestellt sind, werden seit Jahren die Baumaßnahmen erst weit nach der geplanten Frist fertiggestellt“, so Feldmann in der SPD-Mitteilung. Die Ursachen für die Verzögerungen an der Peter-Wust-Schule lägen deshalb nicht in fehlenden Finanzbeschlüssen des Rates, sondern in den tieferliegenden Problemen der münsterischen Schulverwaltung.

Politik und Verwaltung nun gefragt

„Es bringt deshalb nichts, im Rat Schaufensteranträge zu stellen im Wissen, dass diese von der Verwaltung nicht umgesetzt werden können. Der CDU sind die sachlichen Zusammenhänge bekannt. Es ist für uns deshalb nicht nachvollziehbar, warum man jenseits der Fakten Schuldige sucht“, sagt Bliefernich. Dies könne zwar für eigene Profilierungsversuche genutzt werden, helfe den Kindern vor Ort jedoch kein Stück weiter.

„Wir versuchen gerade, gemeinsam mit der Verwaltung den gordischen Knoten bei den Schulbauten in Münster durchzuschlagen. Hier müssen in Politik und Verwaltung jetzt aber auch alle an einem Strang ziehen, damit die Schüler in Mecklenbeck, in den Außen- und Innenstadtteilen zukünftig auch wirklich nicht mehr auf einer Baustelle oder im Container unterrichtet werden“, appelliert Doris Feldmann als schulpolitische SPD-Sprecherin.