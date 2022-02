Presbyterwechsel in der Martin-Luther-King-Kirche

Wer „alte Heilige und junge Sünder“ live erleben wollte, war am Sonntag in der Martin-Luther-Kirche richtig. Die „Old Saints and Young Sinners“ – die Band der Gemeinde – sorgten diesmal für die musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes, der zugleich auch der letzte Auftritt des Keyboarders Jan Rethfeld war. Als Jugendpresbyter gibt er nach zwei Jahre das Amt vorzeitig ab (die Amtszeit eines Presbyters ist vier Jahre), weil er nach Darmstadt umzieht.

