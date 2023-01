Neubau am Schürbusch

Münster-Mecklenbeck

Bislang ist die münsterische PTA-Fachschule noch an der Gutenbergstraße beheimatet. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern, denn der Apothekerverband Westfalen-Lippe lässt in Mecklenbeck einen modernen Neubau errichten. Nun gibt es Details.